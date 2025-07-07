Також постраждали цивільні громадяни.

У Запоріжжі внаслідок російської атаки на обласний Територіальний центр комплектування та соціального захисту (ТЦК та СП) поранення зазнали 11 військовослужбовців. Про це начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев сказав в етері телеканалу "Суспільне".

"Щодо атаки на Запорізький ТЦК - там є дані про 11 постраждалих військовослужбовців, а також є інформація про постраждалих цивільних, які перебували неподалік цього ТЦК та СП", - розповів Саранцев.

Водночас, за його словами, загиблих, за попередньою інформацією, немає. Наразі на місці працює комісія і ведуться відповідні слідчі дії.

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Як додав Саранцев, люди перебували в укритті, але вибух стався дуже близько і основна частина травмованих отримали контузії. Він додав, загалом, робота на тих ТЦК, які зазнали російської атаки, тимчасово припинена. Саранцев наголосив:

"Але, разом з тим, сам процес мобілізації продовжується, оскільки вже перед тим було зроблено досить багато заходів для того, щоб цей процес не зупинявся".

Зокрема, були проведені певні дії щодо розосередження особового складу і щодо переходу на цифрові послуги.

"Це створює певні складнощі, але, у цілому, процес мобілізації продовжується", - відзначив він.

Окремо він сказав, що засобами оповіщення до всіх людей буде доведено порядок прибуття до ТЦК та СП, якщо відбулися заходи переміщення чи розосередження персоналу. Також додатково оповістять тих громадян, які користуються послугами ТЦК та СП, зокрема військових пенсіонерів або демобілізованих, або членів сімей військовослужбовців, яким надаються соціальні послуги.

Згодом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що надзвичайники ліквідували наслідки масованого російського обстрілу Запоріжжя.

"Постраждали 20 людей, серед яких - 12 жінок та 8 чоловіків", - заявили у ДСНС і додали, що психологи Служби надали допомогу 28 людям, з яких двоє - маломобільні.

У Службі розповіли, що рятувальники одночасно працювали на трьох локаціях. Горіли житлові будинки, адміністративна будівля та корпус одного з вищих навчальних закладів міста. Вибуховою хвилею було зруйновано навколишню житлову забудову.

"Надзвичайники ліквідували всі осередки займання. Наразі триває розбір та проливка конструкцій для запобігання повторним загорянням", - йдеться у повідомленні і зауважується, що кількість травмованих уточнюється.

Удар РФ по Запоріжжю 7 липня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, унаслідок ударів російських окупантів по Харкову та Запоріжжю сталися влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Ранішебуло відомо, що серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений.

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