Попередньо – без жертв.

Російські війська у ніч на 2 вересня знову обстріляли Харків.

Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Приліт" стався у Холодногорському районі. Даних щодо загиблих чи поранених поки немає.

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"Вночі був "приліт" у Холодногірський район міста. Попередньо – без жертв.Зранку рятувальники будуть перевіряти територію, прилеглу до місця "прильоту", - зазначив Терехов.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

Українські захисники відбили всі штурми ворога на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

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