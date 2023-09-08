Ловити дрони над Росією будут дефективні гелікоптери Мі-28, яким не знайшлося іншого застосування.

Російське військове командування вирішило сформувати "спеціальні вертолітні підрозділи", укомплектовані мало придатними для реальних бойових дій гелікоптерами Мі-28. Завданням цих підрозділів буде боротьба з безпілотними літальними апаратами в тилу, де не вистачає наземних систем ППО, пишуть російські пропагандисти.

"Нові підрозділи на гелікоптерах Мі-28Н розгортаються відразу в кількох регіонах країни, їхні екіпажі проходять спеціальне навчання з перехоплення дронів у різний час доби та погодних умов", – повідомляє зокрема телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Як зазначає українське видання Defense Express, крейсерська швидкість польоту цих ударних вертольотів складає 265 км/год, що теоретично дозволяє їм ганятися за безпілотниками, які літають зі швидкістю до 200 км/год. Бортова апаратура цих машин також дозволяє їм атакувати повітряні цілі не тільки 30-мм гарматою, але й керованими ракетами з інфрачервоним наведенням.

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Загалом на озброєнні РФ є до сотні гелікоптерів Мі-28 кількох модифікацій.

"Можемо припускати, що значна частина з цих машин тепер може бути залучена саме для завдань з перехоплення наших безпілотників у небі над РФ. Тим більш, що самі російські пропагандисти нарікають на те, що Мі-28Н показав свою неефективність при спробах застосування керованих ракет "Вихрь" у війні проти України, головним чином – через недоліки бортової апаратури", – зазначає видання.

Український військовий аналітик Олександр Коваленко теж зазначає, що Мі-28 є вкрай невдалою машиною, то ж використання його в якості заміни ППО до певної міри є "порятунком" для росіян.

"Що найсмішніше, на таку думку російське командування підштовхнуло застосування Мі-28Н проти дрону в Орловській області, де гелікоптер з 30-мм 2А42 намагався дюжиною пристрілок влучити по дрону UJ-22 Airborne, а так само випадок коли Мі-28Н, увага, відігнав (!!!) дрон від узбережжя Криму. Відігнав!!!" – кепкує експерт з бойових характеристик вертольоту.

Як писав УНІАН, днями українські військові опублікували відео, в якому два російські гелікоптери та один літак тривалий час ганялися за українським дроном, але так і не змогли його збити. Цей випадок стався біля мису Тарханкут в окупованому Криму.

Коментуючи цей інцидент, в Міноборони України зазначили, що наші безпілотники дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з російською ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією.

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