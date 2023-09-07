Від лінії фронту до Волгоградської області більше 400 кілометрів.

Близько 2:30 години в ніч на сьогодні безпілотник атакував військову частину в Волгоградській області Росії. Це перший такий випадок в регіоні з початку війни, повідомляють російські ЗМІ.

"ЗСУ вперше атакували Волгоградську область безпілотником. За нашою інформацією, метою була військова частина в Городищенському районі. Так, силами МО дрон перехопили за кілька кілометрів до цілі. Руйнувань і постраждалих немає", - повідомляє Mash.

Губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив факт події.

Відео дня

"Сьогодні, 7 вересня, на території Волгоградської області силами Міністерства оборони Росії був перехоплений і нейтралізований БПЛА. Постраждалих, а також пошкоджень цивільних і військових об'єктів немає", – заявив він.

Однак видання "Регнум" стверджує, що безпілотник впав, зачепившись за заземлення від блискавки. Про роботу ППО нічого не повідомляється.

Останні інциденти з безпілотниками в Росії

Як писав УНІАН, в ніч на 7 вересня в Ростові-на-Дону і в Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни кажуть, що мала місце атака безпілотниками. Стверджується, що в Ростові ППО збила 2 БПЛА, один впав за містом, другий – в центрі міста. В результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів.

Ще одна атака безпілотників на Москву відбулася у ніч на 5 вересня. Російська влада і тоді відзвітувала, що дрони вдалося збити всі до одного.

Вас також можуть зацікавити новини: