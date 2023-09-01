"Пташка" вийшла неушкодженою з поля бою після зустрічі з авіацією ворога.

Два ворожих вертольоти та літак влаштували тривалу погоню за українським безпілотником, але програли. "Пташку" все одно не вдалося збити.

У Головному управлінні розвідки Міноборони показали відео погоні. Зазначається, що БПЛА ГУР дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з російською ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією.

У розвідці уточнили, що на відео український БПЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу.

"Криворукі якісь…", - прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

Операції в Криму

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна повертатиме тимчасово окупований Крим військовим шляхом. ГУР вже проводить свої спецоперації на півострові - мис Тарханкут, населені пункти Маяк та Оленівка. Відзначається, що в Криму підняли Державний Прапор України.

У ніч на 25 серпня на території тимчасово окупованого АРК було чутно вибухи. Зокрема, йшлося про вибухи в Сімферополі, Гвардійському, в районі мису Меганом та мису Тарханкут.

Гауляйтер Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що в районі мису Херсонес знищили кілька дронів. Пізніше у Міноборони РФ повідомили, що їхня ППО виявила 42 безпілотні літальні апарати.

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