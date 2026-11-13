В Одесі внаслідок російської атаки загинули люди, є поранені і руйнування

За словами очевидців, безпілотник впав на дорогу, в той час як по ній їхали автомобілі.

Росіяни завдали по Одесі дронового удару, внаслідок якого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько сьомої ранку, моніторингові канали повідомили про загрозу реактивних безпілотників.

Незабаром начальник Одеської міської адміністрації Сергій Лисак проінформував, що пошкоджено приватний житловий будинок. Пізніше він додав, що внаслідок ворожої атаки в іншому районі міста загинула людина та відомо про поранених.

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"Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали п’ятеро людей. Двоє з них перебувають у важкому стані... Пошкоджені автівки. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки", - заявив посадовець.

Незабаром він додав, що стало відомо ще про одну загиблу людину.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба сказала УНІАН, що загинула 44-річна жінка, ще одна поранена померла у лікарні.

"Відомості про постраждалих встановлюються. Зруйновано 1-поверховий житловий будинок. Пошкоджено також дорожнє покриття… Інформація про наслідки уточнюється", - сказала Верба.

Згодом речниця обласної прокуратури уточнила УНІАН, що друга загибла, 1976 року народження. Ще шість осіб (4 жінки 47-73 років та 2 чоловіків 24 та 42 років) постраждало, люди госпіталізовані.

Крім того, за свідченнями очевидців, російський дрон "упав просто на дорогу", вибух був такої сили, що впало дерево.

Також один з місцевих ТГ-каналів повідомив, що одну з дівчат намагалися реанімувати близько 45 хвилин, але врятувати її не вдалося. У інших постраждалих - осколкові поранення голови, рук і ніг, переломи, опіки тощо.

Удари по Одесі

Як писав УНІАН, вдень 11 листопада окупанти завдали дронового удару по ринку у середмісті Чорноморська (Одещина). В результаті, на місці загинула 47-річна жінка, 9 людей було госпіталізовано, стан чотирьох з них лікарі оцінювали як важкий, ще одній людині допомогу було надано на місці. Згодом стало відомо, що від поранень померли ще три людини. Було пошкоджено близько 30 торговельних павільйонів ринку, два приватні житлові будинки, будівлю ліцею, шість автомобілів тощо.

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