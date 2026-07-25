Макрон наказав залучити армію та звернувся за допомогою до ЄС: в ЗМІ повідомили деталі

Париж активував механізм цивільного захисту Європейського Союзу, щоб залучити додаткову авіацію для гасіння вогню.

Президент Франції Емманюель Макрон наказав залучити армію до підтримки рятувальників через масштабні лісові пожежі в країні, повідомляє France 24.

Видання зазначило, що одночасно Париж активував механізм цивільного захисту Європейського Союзу, щоб залучити додаткову авіацію для гасіння вогню.

За даними французької влади, до Франції мають прибути два спеціалізовані пожежні літаки із Хорватії, два літаки Air Tractor із Португалії, а також важкі гелікоптери з Чехії та Словаччини.

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Зазначається, що французька влада повністю евакуювала півострів Кап-Ферре на Атлантичному узбережжі, людей вивозили як автомобілями, так і човнами.

За даними, загалом у Франції через пожежі були змушені залишити небезпечні райони 110 тис. людей, серед яких багато туристів. Зокрема, поблизу Біскаросса евакуювали понад 23 тис. людей, зокрема вихованців дитячого табору та мешканців будинку для літніх людей. За останніми даними, вогонь знищив понад 14 тис. гектарів лісу та понад 100 будинків.

Представник регіональної влади повідомив, що "безпрецедентна" лісова пожежа наближається до Бордо. Регіональний префект Софі Брокас не виключила, що ймовірно, доведеться евакуювати ще кілька тисяч людей.

"У кожному з муніципалітетів, що опинилися на шляху пожежі, кожен мешканець – як постійний, так і тимчасовий – отримає від нас сповіщення на мобільний телефон… яке стане для них сигналом до евакуації", - розповіла вона.

В статті йдеться, що за словами Брокас, мова йде про місто Сен-Медар-ан-Жаль, розташоване на північний захід від Бордо.

Лісові пожежі охопили Європу

Раніше УНІАН повідомляв, що масштабні лісові пожежі охопили не лише Францію, а й Іспанію, Італію та Грецію. Через стихію десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки та місця відпочинку, а вогонь уже знищив площі, що перевищують середньорічні показники останніх десятиліть. Науковці пов'язують це з трьома хвилями екстремальної спеки, які майже безперервно накривали континент. Тим часом у Великій Британії в окремих районах дощів не було вже понад місяць.

Також ми писали, що в 2025 році масштабні пожежі забрали життя людей, знищили будинки та робочі місця у Каліфорнії, Канаді, Європі та Південній Кореї. Загальна площа вигорілих земель у світі становила 335 млн гектарів – це другий найнижчий показник із 2002 року. Однією з причин стало розширення сільськогосподарських угідь в Африці: фрагментація ландшафтів там ускладнила поширення великих саванних пожеж. Серед найбільших катастроф 2025 року – "мега-пожежа" у Шотландії, яка знищила понад 100 тисяч гектарів. За даними дослідження, пожежі спричинили понад 38% усіх страхових збитків від погодних катастроф у 2025 році.

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