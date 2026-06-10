Атаки з 21 і до ранку: представник України в Криму розкрив, як реально живе півострів

На тлі проблем з логістикою, в Криму виникли серйозні проблеми з туристичним сезоном.

В останні дні логістика на територію тимчасово окупованого Криму вкрай ускладнена. Про це розповів Денис Чистіков, заступник Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим, на Radio NV.

"Через Кримський міст можуть пересуватися лише автобуси, а також легкові автомобілі. Електричним автомобілям заборонено користуватися як Кримським мостом, так само і поромною переправою. Щодо функціонування пунктів пропуску на межі Херсонської та Запорізькою областями, то підтверджується інформація, що знову було завдано удар безпілотними системами вночі по Чонгарському мосту. Він знову пошкоджений, припинено рух транспорту. І всі потоки пускають через пункти пропуску Армянськ та Перекоп", – розповів Чистіков.

Він додав, що черги на рух автомобілів також спостерігаються і в районі Кримського мосту. Зазначається, що в останні тижні в Криму після 21:00 починаються активні атаки БПЛА, які тривають до ранку. І протягом всього цього часу Кримський міст закритий для руху, що створює додаткові черги. Також черги спостерігаються і на поромних переправах.

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На тлі цих проблем, за словами Чистікова, в Криму відзначається значно менший потік туристів, ніж на це сподівалися у РФ. Водночас він зазначив, що місцеві мешканці намагаються переконати росіян у тому, що вони можуть поїхати відпочивати в Крим.

"Для малого і середнього бізнесу, який ще лишається на території тимчасово окупованого Криму, це основне джерело (доходу, – УНІАН). І тут слід відзначити також соціальні путівки, які намагаються активно поширювати. Більшість відпочинкових санаторіїв і таборів, які є в тимчасово окупованому Криму, зараз переведено на безкоштовні путівки, які видаються відповідним категоріям соціально незахищеним або членам родин військовослужбовців", – додав Чистіков.

За його словами, РФ також намагається активно використовувати дітей, для того, аби продемонструвати нібито безпечність перебування в Криму, зокрема в таборі "Артек".

"Вони активно використовують дітей, демонструючи безпеку на території тимчасового копного Криму. Щоб вони, повертаючись додому, розповідали це батькам в своїм оточенні. Але цей акцент значно змістився саме в поточному році, оскільки окупаційна влада вбачає, що з туристичним сезоном вони мають значні проблеми в поточному році", – зауважив Чистіков.

Удари по Криму: що відомо

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли про успішне ураження Силами оборони нафтобази "Семиколодезянська" на території тимчасово окупованого Криму. Відзначається, що ворог використовував її для прийому, зберігання та розподілу нафтопродуктів для потреб військових формувань держави-агресора.

Видання BBC відзначає, що кампанія Сил оборони з ударів по російській логістиці на півдні вже порушує логістику російських військ і поглиблює дефіцит пального в Криму та сусідніх регіонах. На тлі цього, місцеві жителі в Криму вимушені проводити у чергах за паливом до 10 годин, відзначають журналісти.

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