Зустріч делегатів у Саудівській Аравії показала також посилення ізоляції Росії.

На саміті в Джидді (Саудівська Аравія) стало очевидним посилення розбіжностей Пекіна з Москвою щодо врегулювання повномасштабної війни РФ проти України в російських інтересах.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті нагадали, що на зустрічі представники Китаю прагнули показати, що вони не Росія і були конструктивними. На думку європейських дипломатів, це показало посилення ізоляції РФ у світі.

Водночас делегація з Китаю заявила про свою готовність взяти участь у наступній зустрічі в аналогічному форматі, яка, ймовірно, також буде без участі Росії.

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При цьому джерела в Росії заявило, що РФ відкинула китайський "мирний план" по Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року. Водночас деякі китайські еліти "таємно висловлюють своє невдоволення дії російського керівництва" щодо врегулювання війни в Україні.

На думку експертів, все це підтверджує попередні оцінки ISW про те, що Китай не повністю підтримує Росію у питанні України. Крім того, відносини Москви та Пекіна не є "партнерством без обмежень", як того бажають у Кремлі.

Саміт у Джидді - що треба знати

5-6 серпня у Саудівській Аравії відбулися переговори щодо мирного врегулювання війни РФ проти України. У заході брали участь представники понад 40 держав, однак РФ на нього не запросили.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, РФ "не могла собі уявити, що вона не буде присутня" на саміті Саудівській Аравії. На його думку, цей саміт один з найбільш масштабних, потужних, дипломатичних зустрічей за останній час.

У РФ захід викликав обурення. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вибухнула новою тирадою про війну в Україні. Захарова заявила, що саміт в Росії "взяли до відома" і сподіваються, що "однодумці по БРІКС та інші партнери" поділяться з Москвою враженнями про цю зустріч.

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