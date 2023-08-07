Захарова прокоментувала українську формулу миру, яка і стала предметом обговорень в ході саміту в Саудівській Аравії.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вибухнула новою тирадою про війну в Україні. Цього разу приводом став нещодавній саміт з української формули миру, який пройшов у Джидді (Саудівська Аравія) і на який Росію не покликали.

Її коментар опублікували в Telegram-каналі Міністерства закордонних справ РФ. Захарова заявила, що саміт в Росії "взяли до відома" і сподіваються, що "однодумці по БРІКС та інші партнери" поділяться з Москвою враженнями про цю зустріч.

Також Захарова прокоментувала формулу миру Зеленського, яка і стала предметом обговорень в ході саміту в Саудівській Аравії.

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"Жоден з її пунктів не спрямований на пошук переговорно-дипломатичного вирішення кризи, а їх сукупність являє собою безглуздий ультиматум Росії, який націлений на затягування бойових дій. (...) Без участі Росії та врахування її інтересів жодні зустрічі за тематикою української кризи не мають ні найменшої доданої вартості. Дійсно всеосяжне, стійке і справедливе врегулювання можливе тільки в тому випадку, якщо київський режим припинить бойові дії і терористичні атаки, а його Західні спонсори – накачування ЗСУ озброєннями", – видала представниця російського МЗС.

Інші заяви Захарової

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова не раз відрізнялася не найрозумнішими заявами про війну в Україні та нашу державу загалом. Не так давно вона заявила, що українці "хочуть Путіна в якості президента". На її думку, саме тому в нашій країні його і ненавидять.

Не залишила без уваги Захарова і передачу Україні касетних боєприпасів. Такий крок Сполучених Штатів вона назвала проявом "антиросійського курсу США", який перетворить їх на "фактично співучасника в мінуванні території". Однак той факт, що з початку війни РФ активно "всіває" цими припасами мирні міста України, вона чомусь вирішила не згадувати.

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