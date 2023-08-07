Керівник ОП назвав неправдивою інформацію, що на зустрічі у Саудівській Аравії не говорили про виведення російських військ з усієї території України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що розмови про невиведення військ Російської Федерації з України - це маячня і затягування мирного процесу.

Про це керівник ОП повідомив в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у Єрмака запитали, чи дійсною є інформація іноземних ЗМІ про те, що питання виведення російських військ з території захопленої частини України не порушувалося на зустрічі у Джидді, і що це може бути елементом пошуку компромісу.

"Це неправда. По-перше, наголошую, що головною метою саміту було обговорення саме української мирної формули. Жодних інших мирних формул не обговорювалося, ні на загальній зустрічі, ні у двосторонніх форматах. Я можу сказати, що я у своєму виступі говорив про виведення військ. І я про це декілька разів говорив на другій частині, коли ми вже обмінювалися коментарями, репліками", - наголосив Єрмак.

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Також керівник ОП підкреслив, що про це дуже чітко говорили усі партнери України.

"Я хочу відзначити дуже потужний виступ пана Пльотнера (радник канцлера з питань зовнішньої політики Єнс Пльотнер - Ред.) з Німеччини, який дуже чітко говорив про неможливість у будь-якому вигляді замороженого конфлікту. Сьогодні він як ніхто знає, як і мій колега з Франції пан Еммануель Бон - що усі розмови про припинення вогню без обов'язково виведення всіх військ з території України, це є маячнею і це є тільки затягуванням процесу й підготовкою до нових атак на наші території. Про це дуже чітко усі говорили", - наголосив Єрмак.

Він також закликав не забувати, що неучасть Росії у зустрічі у Джидді стала дуже потужним ударом.

"Росія не могла собі уявити, що вона не буде присутня. Ця зустріч є одна із найбільш масштабних, потужних, дипломатичних зустрічей за останній час. І наша позиція була з самого початку - що Росії в Джидді не буде", - сказав Єрмак.

Керівник ОП запевняє, що усі країни одноголосно дотримуються позиції підтримки суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, під якими йдеться про міжнародно визначений кордон станом на 1991 рік.

Відбулися мирні переговори в Джидді - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 5-6 серпня в Джидді на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики відбулася зустріч щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України на основі реалізації Української формули миру.

Загалом у місті було представлено понад 40 держав. Андрій Єрмак повідомив, що всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав.

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