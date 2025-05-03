Україні передавали артустановки як у боєготовому стані, так і для використання як донорів для ремонту.

Велика Британія передала Україні всі самохідні артилерійські установки (САУ) AS-90, завершивши таким чином їхнє використання у складі власної армії. Про це повідомляє видання Army Technology.

Згідно з документом британського Міністерства оборони, станом на 2023 рік в армії на озброєнні було 57 одиниць AS-90, а в лютому 2024 року ця кількість скоротилася до 39 систем через їхню передачу Україні.

Уже у вересні 2024 року уряд Сполученого королівства оголосив про плани поставити більше самохідних артилерійських установок AS-90, ніж повідомлялося раніше.

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Після цього повідомлення в грудні 2024 року артилерійські системи AS-90 надійшли на озброєння 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а в першому кварталі цього року - на озброєння 117-ї окремої важкої механізованої бригади та 151-ї механізованої бригади ЗСУ.

Треба зауважити, що, згідно з офіційно підтвердженими передачами, уряд Великої Британії на сьогодні передав приблизно 68 артилерійських систем AS-90 трьома траншами - один 2023 року, а також у квітні й вересні 2024 року.

Так, згідно з оголошеною передачею, у квітні 2024 року було передано додаткову кількість САУ, що збільшило загальну кількість до 50 одиниць - на додачу до 32, переданих у 2023 році. А у вересні 2024 року було оголошено про передачу ще 16 систем, що в підсумку становить підтверджену передачу 34 САУ з лютого 2024 року.

Незважаючи на кількість, передача артилерійських систем відбувається як у боєготовому стані, так і для використання в якості донорів для ремонту найбільш придатних до експлуатації одиниць.

Допомога Великої Британії

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розкрив переваги потужних гаубиць для України. Зокрема він зазначив, що дальність ураження цілей САУ AS-90 становить 30-40 км залежно від боєприпасу.

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