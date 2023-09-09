Два українські БПЛА атакували будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.

Безпілотники Служби безпеки України атакували чергову "виборчу дільницю" на окупованих територіях Запорізької області.

Під час псевдовиборів, які Росія проводить там, два українські дрони-камікадзе вирішили "проголосувати" проти окупантів, повідомило УНІАН джерело в СБУ.

БПЛА "завітали" у штаб окупантів у селі Скельки Василівського району, який ворог використовував для зберігання виборчих бюлетенів і документів.

"Але "вибори" тут закінчилися достроково", - повідомив співрозмовник УНІАН.

Внаслідок атаки у "виборчому штабі" пролунав вибух та виникла пожежа. Після цього окупанти запанікували: оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей та підняли в повітря свої безпілотники.

"Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля у прямому сенсі горітиме під їхніми ногами", - зауважило джерело в СБУ.

Напередодні Україна також завадила "виборам" ворога

Як раніше повідомляв УНІАН, напередодні на одній із "виборчих дільниць" в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, де російські загарбники також проводять "вибори", пролунали вибухи. За ними також стоять українські спецпризначенці.

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