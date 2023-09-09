Безпілотники Служби безпеки України атакували чергову "виборчу дільницю" на окупованих територіях Запорізької області.
Під час псевдовиборів, які Росія проводить там, два українські дрони-камікадзе вирішили "проголосувати" проти окупантів, повідомило УНІАН джерело в СБУ.
БПЛА "завітали" у штаб окупантів у селі Скельки Василівського району, який ворог використовував для зберігання виборчих бюлетенів і документів.
"Але "вибори" тут закінчилися достроково", - повідомив співрозмовник УНІАН.
Внаслідок атаки у "виборчому штабі" пролунав вибух та виникла пожежа. Після цього окупанти запанікували: оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей та підняли в повітря свої безпілотники.
"Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля у прямому сенсі горітиме під їхніми ногами", - зауважило джерело в СБУ.
Напередодні Україна також завадила "виборам" ворога
Як раніше повідомляв УНІАН, напередодні на одній із "виборчих дільниць" в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, де російські загарбники також проводять "вибори", пролунали вибухи. За ними також стоять українські спецпризначенці.