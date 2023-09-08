Це громадяни Російської Федерації, завезені з інших територій, або безпосередньо з самої РФ.

На тимчасово окупованих російськими загарбниками українських територіях півдня і сходу України дві третини так званих кандидатів на псевдовиборах не є місцевими мешканцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав під час прес-марафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях.

"Дуже красномовні цифри. Близько двох третин кандидатів на цих псевдовиборах - це не місцеві мешканці. Це громадяни Російської Федерації, завезені з інших територій, або безпосередньо з самої РФ", - сказав Юсов.

Як відзначив представник ГУР, українці з числа місцевого населення на тимчасово окупованих територіях "тотально ігнорують окупаційну владу і окупаційні так звані офіційні будь-які процедури, у тому числі і псевдовибори".

"Натомість, звичайно, як і примусова паспортизація, ці вибори так само мають примусовий характер. Людей буквально змушують репресивними формами отримувати російське громадянство і російський паспорт, створюючи неможливі умови для продовження бізнесу, працевлаштування, отримання гуманітарної і медичної допомоги, надання будь-яких послуг, довідок і документів, які потрібні для звичайної життєдіяльності", - підкреслив Юсов.

Представник ГУР додав, що одне із важливих завдань примусової паспортизації, окрім політичних і пропагандистських цілей загарбників, полягає у виявленні мобілізаційного потенціалу на окупованій території.

"Окремо фіксується чоловіче населення, від якого вимагається звірка, постановка на військовий облік і інші речі в мобілізаційному плані", - сказав Юсов.

За його словами, на прикладі тимчасово окупованих окремих районів Донецької і Луганської області можна спостерігати, що там достатньо давно триває тотальна мобілізація у декілька хвиль. Юсов назвав це геноцидною практикою, яку РФ здійснює на українській тимчасово окупованій території Донбасу.

"Є усі підстави вважати, що така ж доля готується і для тимчасово окупованих територій півдня України", - додав Юсов.

Також він навів дані, що на окупованому Донбасі було мобілізовано понад 60 тис. чоловіків в рамках різних мобілізаційних хвиль.

Псевдовибори на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російські окупанти мають намір 10 вересня провести так звані "вибори" депутатів заксобраній та представницьких органів муніципальних утворень.

СБУ встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників псевдовиборів РФ на окупованій території України. Таким чином росіяни хочуть легалізувати своїх ставлеників в окупаційних органах у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

2 вересня представники проукраїнського руху "Жовта стрічка" розповіли, що українці на окупованих територіях не виявляють інтересу до участі у "виборах", організованих російськими загарбниками. За словами активістів, місцеві жителі не відчиняють двері для представників "виборчих дільниць", а урни для голосування фактично залишаються майже незаповненими.

5 вересня у Центрі національного супротиву повідомили, що російські окупанти звозять на захоплену територію "спостерігачів" з РФ для псевдовиборів, оскільки серед українців на тимчасово окупованих територіях охочих брати участь в цьому фарсі не знайшлося.

Як зазначили у Силах оборони півдня, росіяни "виборами" на тимчасово окупованих територіях намагаються створити штучну псевдополітичну картинку, що, нібито, це російська територія, яку вони захищають.

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