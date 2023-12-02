Серед них є музейний експонат "Максим".

Служба безпеки України показала партію "гарячих подарунків" із серії вибухів, які влаштували спецпризначенці Центру спецоперацій "А" по російській техніці на одній з позицій РФ.

Відповідний ролик відомство показало у своєму Telegram. Зазначається, що під час виконання завдання бійці навіть виявили черговий музейний "раритет", яким Росія намагалася виграти війну в Україні. Йдеться про кулемет "Максим".

"На одній із позицій було знищено цікавий "аналоговнєт" - музейний експонат кулемет "Максим". Так в одному бою цієї війни зіткнулися технології, народжені з різницею в часі понад 100 років", - вказала СБУ.

Також спецпризначенці знищили ворожі танки, артилерію і військові вантажівки окупантів.

На Таврійському напрямку є зміни біля Авдіївки

Зранку речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун уточнив, що відбувається поряд з Авдіївкою. Як відомо, армія РФ вже кілька місяців сконцентрована на її захопленні.

За словами Штупуна, Росія зазнала великих особових втрат, тому знизила кількість атак майже у півтора раза у порівнянні з минулим днем. Наразі ворог намагається перегрупуватися.

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