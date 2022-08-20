Агентами РФ виявилися двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів Російської Федерації, які планували передавати ворогу дані, влаштувавшись до підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів країни-агресора, які намагалися зібрати розвіддані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для цього вони намагались влаштуватися до лав логістичних підрозділів Збройних сил України.

За даними слідства, зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.

"Крім того, озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам", - зазначили в СБУ.

Встановлено також, що зловмисники катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.

Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону і продовжили підривну діяльність проти України.

"Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший – хотів "призватись" від однієї з територіальних громад поблизу Києва. Але співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком ворожих агентів. Контррозвідники своєчасно викрили їхні плани і задокументували злочинні дії", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв та засоби зв’язку, які ворожа агентура використовувала для комунікації з російськими "координаторами".

На даний час слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Суд обрав обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Перевіряються зв'язки зрадників з представниками спецслужб РФ.

Раніше Служба безпеки України затримала агента РФ із Сумської області, який у перші дні тимчасової окупації супроводив до околиць Києва понад 120 одиниць техніки ворога.

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