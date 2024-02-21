Загальні втрати РФ у війні проти України зросли до 406 080 осіб.

Збройні сили України минулої доби, 20 лютого, ліквідували ще 1130 російських окупантів.

Як повідомляв Генштаб, станом на сьогоднішній ранок загальні втрати РФ у війні проти України зросли до 406 080 осіб.

При цьому було знищено багато військової техніки противника:

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танків ‒ 6516 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70);

артилерійських систем – 9826 (+53);

РСЗВ – 992 (+4);

засоби ППО ‒ 678 (+3);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39);

крилаті ракети ‒ 1903 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56);

спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).

Також ЗСУ розтрощили 338 літаків, 325 гелікоптерів, один підводний човен, 25 кораблів та катерів.

Втрати Росії у війні

Нещодавно об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку офіційно оприлюднив втрати окупантів за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції. Щоб захопити невеличке місто, ворог поклав 47 186 осіб.

Під час штурму Авдіївки критичних втрат зазнали елітні спецпідрозділи російської розвідки, які командування РФ було вимушене залучати у боях через нестачу піхоти.

Сьогодні вранці командувач Повітряними силами Микола Олещук повідомив, що Збройні сили України збили російський винищувач Су-34.

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