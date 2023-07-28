Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз триває пошук систем протиповітряної оборони для захисту Одеси, області та всього півдня нашої держави від ударів російських загарбників.
Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, яке записав зі зруйнованого росіянами Свято-Преображенського собору в Одесі. За словами президента, він заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по місту та регіону.
"Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами", – наголосив Зеленський.
Атаки РФ на Одесу
Вночі 23 липня російські загарбники атакували Одесу. Окупанти випустили 19 ракет різних типів, внаслідок чого було зруйновано та пошкоджено низку об’єктів, у тому числі й ті, що охороняються ЮНЕСКО.
Так, значних пошкоджень зазнали Спасо-Преображенський собор, Будинок вчених та низка інших будівель та пам’яток в історичному центрі міста. Також була пошкоджена й будівля консульства Греції, а під час попередніх атак на місто – консульства Китаю.