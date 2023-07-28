Глава держави заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі та регіону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз триває пошук систем протиповітряної оборони для захисту Одеси, області та всього півдня нашої держави від ударів російських загарбників.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, яке записав зі зруйнованого росіянами Свято-Преображенського собору в Одесі. За словами президента, він заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по місту та регіону.

"Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами", – наголосив Зеленський.

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Атаки РФ на Одесу

Вночі 23 липня російські загарбники атакували Одесу. Окупанти випустили 19 ракет різних типів, внаслідок чого було зруйновано та пошкоджено низку об’єктів, у тому числі й ті, що охороняються ЮНЕСКО.

Так, значних пошкоджень зазнали Спасо-Преображенський собор, Будинок вчених та низка інших будівель та пам’яток в історичному центрі міста. Також була пошкоджена й будівля консульства Греції, а під час попередніх атак на місто – консульства Китаю.

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