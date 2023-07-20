У китайському зовнішньополітичному відомстві запевнили, що нікого зі співробітників в будівлі не було.

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували нічну атаку Російської Федерації на Одесу. Офіційний Пекін підтвердив пошкодження будівлі генерального консульства.

"Біля генконсульства Китаю в Одесі стався вибух. Вибуховою хвилею вибило частину стіни та вікна", - йдеться у повідомленні МЗС Китаю.

При цьому зазначено, що співробітники консульства на момент інциденту покинули приміщення, тому ніхто не постраждав.

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"Китай уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв'язок із зацікавленими сторонами. Ми приймемо всі необхідні заходи для забезпечення безпеки китайських установ і громадян в Україні", - підсумували у зовнішньополітичному відомстві.

Атака на Одесу в ніч на 20 липня 2023 - головні новини

У ніч на 20 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Одесі та області, в результаті чого постраждали об'єкти портової інфраструктури, житлові будинки, а також складські приміщення.

В результаті російської атаки вісім людей отримали поранення, в тому числі підліток і рятувальники. Крім того, з-під завалів дістали загиблого.

У МЗС України повідомили, що в результаті російської атаки постраждало Генеральне консульство Китаю, але ніхто з людей не постраждав.

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