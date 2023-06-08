Також знищено 5 складів боєприпасів ворога.

Сили оборони України знищили більше трьох рот російських загарбників.

"Сили оборони працюють та систематично знищують ворога на Таврійському напрямку. Робота наших воїнів дуже успішна. Ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наші сили", - повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 522 вогневих завдання. Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

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"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот. Знищено та пошкоджено 57 одиниць військової техніки противника", - наголосив бригадний генерал.

Зокрема, йдеться про 12 танків, 5 одиниць бойових машин піхоти, 3 бойових броньованих машин (ББМ), 2 плавучі бронетранспортери МТЛБ, БТР, гаубицю 2С19 "Мста-С", самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", засіб радіоелектронної боротьби "Поле-21", РЛС "Зоопарк", зенітно-ракетний комплекс "БУК-М2", безпілотник "Supercam", БпЛА "Орлан - 10", БпЛА "Zala", 2 одиниці БМ-21 "Град", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", самохідну артилерійську установку "Мста-С".

"Також було знищено 5 складів з боєприпасами ворога", - зазначив Тарнавський.

Війна в Україні - останні новини

За останніми даними генерального штабу ЗСУ, за майже 16 місяців повномаштабної війни орієнтовно знищено близько 212 тис. 760 російських загарбників, у тому числі 730 за минулу добу.

Сили оборони України просунулись у глибину лінії фронту на понад 1 кілометр на Бахмутському напрямку.

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