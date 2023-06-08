За добу українськими військовими також знищено більше сотні одиниць різноманітної ворожої техніки.

Збройні сили України ліквідували ще понад 700 російських окупантів і знищили майже 30 їхніх артилерійських систем.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 212760 осіб (+730 за добу).

Ворожих танків було знищено 3 тис. 891 одиницю (+18 за добу), бойових броньованих машин – 7 тис. 576 (+16), артилерійських систем – 3 тис. 668 (+28), реактивних систем залпового вогню - 595 (+1).

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Засобів протиповітряної оборони окупантів було знищено 355 (+3), літаків – 314, гелікоптерів – 299, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 тис. 234 (+15), крилатих ракет ‒ 1 тис. 171.

Крім того, кораблів/катерів противника було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 6 тис. 384 (+35), а спеціальної техніки ‒ 500 (+8).

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 8 червня, у своєму ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської гідроелектростанції. Вони зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та у 22-му армійському корпусі російських збройних сил є загиблі, поранені та зниклі безвісті. Крім того, у цих підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, а також інше військове майно.

Стосовно ситуації на фронті у Генштабі повідомили, що за минулу добу сталося 30 бойових зіткнень. Попри безліч провалів, росіяни досі не відмовилися від загарбницьких планів щодо Донецької та Луганської областей. А терорист і ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін навіть розмріявся про захоплення України "хоча б по Дніпро".

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