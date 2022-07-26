Вони закликали в кожному регіоні створити пункт допомоги з пошуку військових.

Понад 100 сімей російських військових звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою знайти їхніх синів, чоловіків і братів, які були відправлені на війну в Україну.

Про це повідомляє "Північ Реалії".

Зазначається, що органи влади надають родичам тільки відписки: одні кажуть, що рідні живі, інші - що пропали безвісти або загинули.

"Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають в статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ понад п'ять місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно відомостей, які постійно в них змінюються. Родичам доводиться шукати факти і доводити самим, що їхній син, чоловік в полоні або загинув - так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає", - йдеться в листі.

Звернення батьки і дружини військових особисто передали в приймальну адміністрацію Путіна 26 липня.

Під листом підписалося 106 осіб. Росіяни також вимагають створити в кожному регіоні РФ пункт, де родичам військовослужбовців допомагатимуть з пошуком живих, полонених, поранених і загиблих близьких, які перебувають в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, російських контрактників, які не хочуть воювати, тримають під вартою на Луганщині.

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