Йдеться про тих військових, яким обіцяли відпустку і можливість відмовитися від служби.

Російських контрактників, які не хочуть далі воювати з Україною, утримують під вартою на окупованій території Луганської області.

Про це повідомив батько одного з солдатів виданню The Insider.

Виявилося, що військовим обіцяли відпустку з можливістю відмовитися від участі у війні після трьох місяців служби. Однак коли контрактники захотіли повернутися додому, їх привезли в місто Брянка, де вони вже понад місяць під арештом.

"Відвоював три місяці, вони повинні були їхати додому. Їх розвернули з боку Луганська і повезли туди. Посадили в прокуратуру, де луганські військові займаються російськими солдатами, які написали відмову від війни. Ці люди тримають їх там через те, що вони відмовилися", - розповів чоловік.

Солдати, які звідти приїжджають, розповідають про ями і тортури.

"Та краще душу Богу віддати, ніж піти туди назад. Вони більше не хочуть бути по вуха в крові своїх друзів і близьких офіцерів", - пояснив він небажання військових йти на війну.

Син цього чоловіка підписав контракт ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Згодом вийшов наказ, щоб відправити контрактників на три місяці на так звану "спецоперацію". За його словами, відповідальність за затримання "відмовників" російське керівництво переклало на бойовиків "ЛНР".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія терміново шукає 20 тисяч контрактників, бажаючих померти в Україні.

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