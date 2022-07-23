Росіянин визнав, що не займався сином, але виплачені після його ліквідації гроші взяв та поклав у банк.

У Волгоградській області Російської Федерації мати хоче позбавити свого колишнього чоловіка частини суми "бойових", виплачених після ліквідації в Україні їхнього сина - 28-річного Сергія Семенова, який був членом 454-го окремого батальйону зв'язку 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії армії РФ.

Батьки знищеного бійця ще понад 20 років тому розійшлися, і чоловік визнав, що сином не займався, проте від виплат не відмовився, пише v1.ru.

За словами матері окупанта, вони з чоловіком розійшлися, коли синові було лише п'ять років, оскільки чоловік не працював, сильно пив та навіть піднімав на неї руку. Чоловіка після розлучення не позбавили батьківства, аліменти він не платив, і син залишився на його прізвищі.

Відповідно до закону, біологічний батько має отримати третину від загальної суми виплат - приблизно 12 мільйонів рублів.

Чоловік сказав журналістам, що поклав гроші в банк.

"...Я ці гроші поклав в банк, нехай там лежать. За законом маю право. Кому я що зобов'язаний? Шматки починають тягнути, поділ пішов. Дружині моїй колишній мало грошей поклали? Хоче стягнути з мене? Єдиний син у мене загинув. На похоронах я не був, оскільки сильно хворів. Не виховував я сина. Це - так, чесно", - заявив батько.

Сергій Семенов був знищений в Україні 9 липня, його поховали у РФ через тиждень.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого без оголошення війни. Супротивники атакували як військову, так і цивільну інфраструктуру. Генштаб Збройних сил України повідомив, що станом на 23 липня було знищено приблизно 39 240 супротивників.

РФ назвала війну в Україні "спецоперацією". Російський президент Володимир Путін ще у 2015 році засекретив втрати серед військових у мирний час.

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