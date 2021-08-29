Тяжке поранення Олександр отримав в ході бою 20 липня 2014 року в районі міста Щастя.

Помер Герой України та російсько-української війни, підполковник Олександр Петраківський, який був тяжко поранений на Донбасі у 2014 році.

Про це повідомив у Facebook начальник Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

"Після тривалої боротьби за життя відійшов у вічність випускник Національної академії сухопутних військ, Герой України підполковник Олександр Петраківський", - написав він.

20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра, забезпечуючи проходження колони техніки ЗСУ сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя і вступила у бій, що дозволило забезпечити проходження колони запасним шляхом. В ході бою Олександр отримав тяжке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце.

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Указом Президента України від 4 грудня 2014 року № 918/2014 офіцер був відзначений найвищою нагородою – званням "Герой України".

Після поранення Олександр пережив кому, десятки надскладних хірургічних операцій і тривалу реабілітацію.

"Довгі сім років Сашко, його рідні та близькі, десятки доброчинців та волонтерів боролись за життя Героя. Довгих сім років ми всі молились за його швидке одужання та повернення на службу. Втім смерть забрала його від нас", - написав він.

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Автор: Денис Прядко