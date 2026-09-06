Кремль назвав позицію Путіна щодо України 'непохитною' після переговорів зі США, – Reuters

Віткофф і Кушнер вирушають до Києва на зустріч із Зеленським.

Кремлівський диктатор Володимир Путін провів понад три години "надзвичайно корисних" переговорів із двома посланцями США, які домагаються угоди для завершення війни в Україні, повідомив помічник Кремля Юрій Ушаков, проте не дав жодних вказівок на якийсь прорив.

За його словами, спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер "виклали низку ідей щодо можливих шляхів врегулювання". При цьому Ушаков не уточнив, у чому полягали ці ідеї, пише Reuters.

Путін, у свою чергу, заявив їм, що Росія нібито домагається "реального прогресу" на полі бою і впевнена в досягненні своїх цілей, при цьому наголосивши на необхідності усунення "всіх першопричин конфлікту".

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Путін похвалив зусилля Трампа

Офіційний представник Білого дому повідомив ЗМІ, що переговори були "змістовними" і що подальші кроки будуть оголошені найближчими тижнями. Від Віткоффа та Кушнера, які відвідали Москву вперше з січня від імені Трампа, коментарів не надійшло. Вони вилетіли з Москви незабаром після переговорів і мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю.

"Переговори вийшли за межі простого обміну думками щодо врегулювання української кризи. Досить детально обговорювалися економічні питання та можливі великі, взаємовигідні російсько-американські проєкти, – заявив Ушаков. – Загалом можна сказати, що переговори були своєчасними й надзвичайно корисними для обох сторін".

Посланець Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв, у свою чергу, написав, що зустріч була "важливим миротворчим візитом". Він і Ушаков обидва були присутні на зустрічі. Путін же похвалив зусилля Трампа щодо завершення війни.

"Розуміючи, що він потрапляє у складну ситуацію, він, тим не менш, не припиняє своїх зусиль, щоб допомогти досягти врегулювання та зробити свій внесок у вирішення російсько-українського конфлікту", – зазначив кремлівський диктатор у телевізійному виступі на початку переговорів.

Величезна прірва в позиціях

Протягом попередніх 10 днів Росія вдень і вночі обстрілювала українську столицю ракетами та дронами, зокрема в п’ятницю завдала удару по штаб-квартирі СБУ. Україна протягом літа завдавала відчутних ударів по російських НПЗ, нафтових терміналах та складах інтернет-рітейлера Wildberries, намагаючись підвищити для Москви ціну продовження війни, пишуть ЗМІ. Однак на час візиту спеціальних посланців Трампа до Москви та Києва Україна була готова утриматися від ударів по російській столиці.

Журналісти заявляють, що обидві країни залишаються далекими одна від одної у поглядах на те, як завершити війну, що триває п’ятий рік. Джерело, наближене до Кремля, раніше заявляло, що Путін, як і раніше, має намір захопити більше території.

"Немає жодних шансів досягти угоди щодо лінії фронту, доки Путін не завершить закріплення за собою решти Донецької області", – підкреслив він, додавши, що лідер Кремля впевнений – на підставі доповідей своїх командирів, – що це відбудеться до кінця року.

Західні військові аналітики ж вважають таку можливість малоймовірною, з огляду на повільні темпи просування Москви. Україна відмовилася віддавати землю, яку вона успішно обороняла ціною величезних втрат, і відкидає подібні умови як рівнозначні капітуляції.

Кремль заявив, що позиція, яку Путін виклав два роки тому, згідно з якою Україна має поступитися всією територією чотирьох областей, на які претендує Росія, та відмовитися від свого плану вступу до НАТО, – залишається "непохитною".

Інші новини про переговорний процес

Раніше УНІАН повідомляв, що на тлі різкої ескалації війни в Україні США відновлюють мирний процес. Водночас перспективи нового раунду переговорів залишаються невизначеними. Однією з головних перешкод залишається зміст потенційної мирної угоди.

Попередні переговори ґрунтувалися на 20-пунктному плані, який охоплював, зокрема, гарантії безпеки для України та відновлення країни.

Крім того, ми також розповідали, що Буданов радив Зеленському не поступатися Донбасом у мирній угоді. "Відмова від території дала б Москві трофей, який її військові виявилися нездатними взяти", – пишуть журналісти, пояснюючи цю позицію.

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