За словами міністра закордонних справ, Україна очікує від партнерів більшої рішучості.

Президент України Володимир Зеленський доручив українській дипломатії почати місяць тиску на Росію, аби максимально збільшити ціну війни для ворога та обмежити здатність країни-агресора виготовляти засоби терору. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", цитує пресслужба МЗС.

"Перед нами - важливий місяць. Місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації, повного задіяння дипломатії з метою наближення справедливого та стійкого миру для України", - зазначив дипломат.

За його словами, головним завданням цього місяця є обмеження можливостей Росії виробляти зброю.

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"Наступний місяць має стати місяцем тиску на Росію. Санкційного тиску. Прийняття нових санкційних пакетів - як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів. Якщо Путін та його поплічники зухвало відкидають мирні зусилля, відкидають перемирʼя, відкидають все - вони мають зазнати руйнівних економічних ударів. Наголошую - руйнівних", - сказав Сибіга.

Міністр додав, що йдеться в першу чергу про зниження стелі ціни на нафту, посилення вторинних санкцій, закриття шляхів обходу обмежень та доступу РФ до компонентів для озброєння.

"Очікуємо від наших партнерів рішучості. Особливо від Сполучених Штатів Америки. Всі ці дії мають бути скоординовані. Маємо ЄС і його держави-члени, Велику Британію, США, Японію, Австралію та Нову Зеландію. Це найбільші економіки світу та країни, санкції яких найбільш дошкульні та болючі для Росії. Вони можуть мати руйнівний характер для економіки Росії", - вважає політик.

Сибіга запевнив, що економіка РФ близька до рецесії, а всі "бравурні заяви" російських чиновників тільки підтверджують це та наявність постійних проблем.

"Потрібно посилювати контроль за виконанням вже введених обмежень, вводити так звані "вторинні санкції". Вони мають бути спрямовані на банківську систему, центробанк РФ, великі регіональні банки, заморожені активи. Мають бути прийняті справедливі рішення, які вже зараз дозволятимуть повною мірою їх використовувати. Говоримо про конфіскацію та використання активів для потреб відновлення та закупівлі зброї для України", - зауважив дипломат.

За словами глави МЗС, необхідно також ввести санкції проти всіх, хто допомагає Росії обходити їх. Він додав, що відповідна робота вже проводиться, а також акцентував на великих країнах, які найбільше імпортують російську нафту.

"Саме кошти від експорту нафти нині є головним джерелом доходів для фінансування російської воєнної машини. Тому ми будемо спрямовувати всі зусилля на те, щоб зупинити експорт російської нафти "тіньовим флотом" до тих країн, які найбільше її купують", - запевнив Сибіга.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше сенат США відклав жорсткі санкції проти Росії. За інформацією ЗМІ, головною причиною стала ескалація бойових дій між Ізраїлем та Іраном.

Також ще одним приводом відкласти розгляд законопроєкту стали нові податкові ініціативи від Республіканської партії. Водночас один з авторів законопроєкту Ліндсі Грем наголосив, що Іран зараз у центрі уваги, проте це не означає, що він забув про РФ чи Україну.

Водночас 17 червня Британія оголосила про нові санкції проти Росії. Зокрема під обмеження потрапили чотири фізичні, шість юридичних осіб та 20 кораблів, включно з нафтовими танкерами. Також до пакету санкцій увійшли компанії, пов'язані з морськими перевезеннями, і постачальники товарів до Росії - зокрема, електроніки.

Відомо, що країна вже запровадила санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та кораблів в рамках санкцій проти Росії з початку вторгнення в Україну у 2022 році.

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