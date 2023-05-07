Він наголосив, що завдяки активним діям наших бійців противнику не вдається досягти намічених цілей у місті-фортеці.

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 6 травня побував у районах ведення бойових дій, де зустрівся з командирами бойових частин.

Повідомляється, що вони обговорили заходи для кращої оборони Бахмута й завдання максимального ураження бойовикам "Вагнера". На місці було ухвалено необхідні оперативні рішення.

Сирський пояснив, що не всі питання можна обговорити віддалено. Тож спілкування наживо з командирами дало змогу детально розібратись у ситуації та спланувати майбутні дії.

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Командувач Східного угруповання військ характеризує ситуацію на східному фронті як напружену, але контрольовану. За його словами, росіяни останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

"Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - каже він.

Та, наголосив Сирський, завдяки активним діям наших бійців противнику не вдається досягти намічених цілей.

Також вчора з нагоди Дня піхоти генерал-полковник Сирський відзначив державними та відомчими нагородами, а також вручив цінні подарунки близько 170 бійцям східного фронту, які героїчно проявили себе у боях.

"Безумовно, це важливий і завжди хвилюючий момент, адже ці нагороди здобуті у буквальному сенсі кров'ю і потом. Для мене завжди честь відзначати наших воїнів і тиснути кожному особисто руку, бо я дуже добре знаю високу ціну цих нагород", - сказав він.

Командувач Східного угруповання військ каже, що для нього це - нагода поспілкуватись з бійцями у неформальній обстановці, почути від них про їхні проблеми та відповісти на запитання.

Ситуація у Бахмуті сьогодні

Найзапекліші бої на сході України з літа 2022 року точаться у місті Бахмут Донецької області. Українські захисники мужньо боронять місто-фортецю, попри постійні штурми російських окупантів.

5 травня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що його найманці 10-го числа покинуть Бахмут через колосальні втрати та снарядний голод. У ЗСУ не вірять таким заявам окупанта.

А вже 7 травня Пригожин сказав, що "вагнерівцям" пообіцяли надати всі необхідні боєприпаси, аби ті залишалися у Бахмуті.

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