Сирський нагородив бійців, які героїчно проявили себе у боях

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 6 травня побував у районах ведення бойових дій, де зустрівся з командирами бойових частин.

Повідомляється, що вони обговорили заходи для кращої оборони Бахмута й завдання максимального ураження бойовикам "Вагнера". На місці було ухвалено необхідні оперативні рішення. 

Сирський пояснив, що не всі питання можна обговорити віддалено. Тож спілкування наживо з командирами дало змогу детально розібратись у ситуації та спланувати майбутні дії.

Відео дня

Командувач Східного угруповання військ характеризує ситуацію на східному фронті як напружену, але контрольовану. За його словами, росіяни останніми днями збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

"Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії", - каже він.

Та, наголосив Сирський, завдяки активним діям наших бійців противнику не вдається досягти намічених цілей. 

Також вчора з нагоди Дня піхоти генерал-полковник Сирський відзначив державними та відомчими нагородами, а також вручив цінні подарунки близько 170 бійцям східного фронту, які героїчно проявили себе у боях.

"Безумовно, це важливий і завжди хвилюючий момент, адже ці нагороди здобуті у  буквальному сенсі кров'ю і потом. Для мене завжди честь відзначати наших воїнів і тиснути кожному особисто руку, бо я дуже добре знаю високу ціну цих нагород", - сказав він.

Фото Сирський 07 травня 2023
Фото Сирський 07 травня 2023
Фото Сирський 07 травня 2023
Фото Сирський 07 травня 2023

Командувач Східного угруповання військ каже, що для нього це - нагода поспілкуватись з бійцями у неформальній обстановці, почути від них про їхні проблеми та відповісти на запитання.

Ситуація у Бахмуті сьогодні

Найзапекліші бої на сході України з літа 2022 року точаться у місті Бахмут Донецької області. Українські захисники мужньо боронять місто-фортецю, попри постійні штурми російських окупантів.

5 травня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що його найманці 10-го числа покинуть Бахмут через колосальні втрати та снарядний голод. У ЗСУ не вірять таким заявам окупанта.

А вже 7 травня Пригожин сказав, що "вагнерівцям" пообіцяли надати всі необхідні боєприпаси, аби ті залишалися у Бахмуті.

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