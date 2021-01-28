Протягом минулої доби, 27 січня, бойовики на Донбасі десять разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.
Зокрема, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Також, було зафіксовано кілька пострілів зі снайперської зброї.
"На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в ООС.
Про загиблих чи поранених серед українських військових не повідомляється.
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Від початку поточної доби, 28 січня, уздовж лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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