Під обстріли потрапляють навіть житлові квартали.

На Донбасі - нове загострення, бойовики активізувалися вздовж усієї лінії розмежування. Вже є жертви серед мирного населення - на власному подвір'ї на міні підірвався мешканець Хутора Вільний на Луганщині.

Що в ці дні відбувається в прифронтовому містечку Золоте - розповіли журналісти в сюжеті ТСН.

Ввечері 23 лютого околиці Золотого-4 потрапили під обстріли. Деякі квартали Хутора Вільний, що розташовані впритул до Золотого-4, були дистанційно заміновані мінами ПОМ-2.

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З кожним обстрілом селище стає схожим на руїни. Місцеві кажуть про страх.

"Знову стріляють і недавно стріляли, і вчора стріляли. Дуже страшно, хата вся тремтить", - розповідає місцева жителька Любов Єрохіна.

Після кожного обстрілу місцеві тягнуться до фельдшера, і останні - не виняток.

"Приходять за заспокійливими, антистресовими таблетками. Тут в основному люди похилого віку. Вже всі ми тут у віці, хронічні хвороби, загострення", - розповіла фельдшерка.

Місцеві діти, яких у Золотому три десятки, ходять до школи, що розташована впритул до лінії розмежування. Заклад працює під звуки обстрілів.

Вулицю, яку бойовики обстріляли, сапери все ще розміновують, надто великий розліт снарядів. Треба перевірити кожну хату, щоби від прихованих мін знову не гинули люди.

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Автор: УНІАН