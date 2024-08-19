За даними аналітиків, загарбники просунулися у Нью-Йорку.

Аналітики DeepState розповіли про просування українських військових на території Росії та переміщення російських загарбників на Донбасі.

Вночі проект повідомив у своєму Telegram-каналі про оновлення мапи бойових дій. Згідно з їхніми даними, українські Сили оборони взяли від свій контроль населені пункти Апанасівка, Снагость та Отруба в Курській області. Крім того, вони просунулися у селищі Ольгівка.

"Ворог просунувся біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Неліпівці та Нью-Йорку. Уточнено лінію зіткнення західніше Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У Генеральному штабі Збройних сил Україні не підтверджували цю інформацію.

Ситуація на фронті

В останньому зведенні українського Генштабу повідомляється, що найважчим напрямком залишається Покровський. Лише за добу там відбулося 33 боїв у районах Гродівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Калиновки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродівки, Птичого, Завітного й Михайлівки.

А на Торецькому напрямку українські воїни відбивали 19 штурмів неподалік Диліївки, Залізного, Неліпівки і Торецька. Три з них ще не закінчилися.

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