Аналітики DeepState розповіли про просування українських військових на території Росії та переміщення російських загарбників на Донбасі.
Вночі проект повідомив у своєму Telegram-каналі про оновлення мапи бойових дій. Згідно з їхніми даними, українські Сили оборони взяли від свій контроль населені пункти Апанасівка, Снагость та Отруба в Курській області. Крім того, вони просунулися у селищі Ольгівка.
"Ворог просунувся біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Неліпівці та Нью-Йорку. Уточнено лінію зіткнення західніше Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні.Відео дня
У Генеральному штабі Збройних сил Україні не підтверджували цю інформацію.
Ситуація на фронті
В останньому зведенні українського Генштабу повідомляється, що найважчим напрямком залишається Покровський. Лише за добу там відбулося 33 боїв у районах Гродівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Калиновки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродівки, Птичого, Завітного й Михайлівки.
А на Торецькому напрямку українські воїни відбивали 19 штурмів неподалік Диліївки, Залізного, Неліпівки і Торецька. Три з них ще не закінчилися.