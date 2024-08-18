Лише за цю добу там відбулося 33 боєзіткнення.

Наразі найважчим напрямком на російсько-українському фронті залишається Покровський, українські сили відбивають дев'ять атак окупантів.

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що з початку доби сталося 110 бойових зіткнень з російськими військами. Окупанти завдали чотири ракетних та 50 авіаударів, а також застосували 577 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Вовчанська та Липців, два з них продовжуються. На Куп’янському напрямку росіяни 16 разів атакували оборонні рубежі, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. Чотири бої все ще тривають.

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На Лиманському напрямку фіксували 15 боєзіткнень, окупанти штурмували поблизу Греківки, Невського, Макіївки, Торського та Тернів. Наразі продовжуються дві атаки. На Сіверському Сили оборони відбили штурм у районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку точилися 10 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Предтечиного та Кліщіївки. А на Торецькому загарбники 19 разів атакували біля Диліївки, Залізного, Неліпівки та Торецька. Три штурми досі тривають.

На Покровському напрямку відбулося 33 боїв у районах населених пунктів Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка, Птиче, Завітне та Михайлівка. Дев'ять атак продовжуються. За день Сили оборони знешкодили тут 231 російського окупанта, а також знищили танк, дві артилерійські системи, 120-мм міномет, чотири БПЛА та дев’ять одиниць автотранспорту. Також вдалося пошкодити МТ-ЛБ, дві артилерійські системи, 120-мм міномет та п'ять автівок.

На Курахівському напрямку росіяни шість разів безуспішно атакували поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки. На Времівському окупанти чотири рази наступали в бік Вугледару, Роздольного та Водяного. Один бій досі триває. На Придніпровському росіяни не мали успіху, тричі атакуючи оборонні рубежі ЗСУ. На інших напрямках - без змін.

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала людей, які живуть біля лінії фронту на цьому напрямку, виїхати в більш безпечні місця.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький каже, що російські загарбники мають успіхи на напрямку Новогродівки, вони хочуть прорватися на трасу Покровськ - Карлівка.

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