Окупанти користуються затримками в допомозі Україні, каже він.

На кількох частинах фронту зараз склалася надзвичайно важка ситуація - саме там, де російські окупаційні війська зосередили максимум своїх резервів.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про поїздку на українські позиції на Куп’янському напрямку. За його словами, російські війська користуються затримками в допомозі Україні.

"І це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії. Потреба у фронтовій ППО та в більшій далекобійності нашої зброї. Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити й подовжити підтримку. Окремо хочу подякувати всім українцям і українкам, усім нашим компаніям та нашим партнерам, які вже налагодили виробництво зброї, виробництво снарядів, дронів та РЕБ – нове виробництво, яке збільшує оберти", - додав він.

Президент зазначив, що наразі забезпечити всі потреби лише завдяки власним можливостям не можна, однак кожен місяць додає Україні своєї сили та своїх можливостей.

Ситуація на фронті: останні новини

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" сьогодні повідомили, що на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни намагаються активізуватися поблизу річки Чорний Жеребець, вони перекидають резерви для розвитку майбутнього наступу.

В Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що лише за добу на фронті відбулося 70 бойових зіткнень з окупантами.

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