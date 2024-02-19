На Запорізькому напрямку Силами оборони було відбито 10 атак противника в районі Малинівки та Роботиного Запорізької області.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію про ситуацію на фронті, зокрема щодо того, що відбувається на Авдіївському напрямку.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито дев’ять атак ворога в районах Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - повідомили у Генштабі і додали, що артилерійських та мінометних обстрілів тут зазнали близько 20 населених пунктів.

Відео дня

На Куп’янському напрямку противник здійснив три безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області. Він завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Табаївка, Піщане та Синьківка на Харківщині, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито чотири атаки біля Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні і зауважується, що від артилерійських та мінометних обстрілів тут постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони було відбито 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївкт та Андріївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

Крім того, на Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де було відбито 19 атак, а на Новопавлівському напрямку ворог один раз намагався проводити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

"На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в районі Малинівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити підрозділи українських військ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено п’ять спроб штурму позицій ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Баранівки Чернігівської області та Бобилівки - Сумської.

Ситуація навколо Авдіївки

Рсійські окупанти поширили у мережах кадри з тілами розстріляних українських бійців. Українські захисники на цих відео змогли впізнати своїх побратимів. Цих бійців залишили на оточеній росіянами позиції "Музей" ("Зеніт") в Авдіївці.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що російські загарбники скоїли воєнні злочини, розстрілявши українських військовополонених у Донецькій області.

Він зауважив, що під час моніторингу медіа виявив повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Українські захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.

Також омбудсмен виявив відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як під час штурму українських позицій російський солдат стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім - у другого.

Вас також можуть зацікавити новини: