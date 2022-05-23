На сьогодні окуповано біля десяти населених пунктів громади.

Російські військові вивозять жителів окупованих населених пунктів Попаснянської громади та грабують їхні помешкання.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив міський голова Попасної Микола Ханатов.

"Вони вивозять людей Попаснянської громади, а в цей час грабують їхні хати: забирають все, що можливо, з гаражів, квартир. Вони просто вивозять попаснян з Попаснянської громади, навіть намагаються бути в цей час чемними, а в цей час просто розкрадають добро, яке десятиріччями наживалося", - сказав він.

За його словами, на сьогодні окуповано біля десяти населених пунктів громади.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Попасній окупанти під дулом автоматів виганяють місцевих жителів з укриття, після чого відвозять в Первомайськ та Стаханов, які вже 8 років окуповані.

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