Микола Ханатов зазначив, що на момент окупації міста залишалося 1,5 тисячі жителів.

Російські військові вивозять жителів тимчасово окупованого міста Попасна Луганської області, погрожуючи зброєю. Людей відвозять в не підконтрольні Україні Первомайськ та Стаханов.

Про це розповів начальник Попаснянської районної Військової адміністрації Микола Ханатов в ефірі телемарафону.

"Станом на 8 травня (саме тоді в місто увійшли військові РФ - УНІАН) в Попасній залишалося 1,5 тисячі осіб. Всі, хто хотів вчасно виїхати з Попасної, мали таку можливість", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що окупанти під дулом автоматів виганяють місцевих жителів з укриття, після чого відвозять в Первомайськ та Стаханов, які вже 8 років окуповані.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

В окупованих населених пунктах росіяни звірствували - розстрілювали, грабували, ґвалтували та знущалися з мирних жителів, а також насильно депортують.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповідав, що росіяни створили чотири фільтраційних табори для жителів, яких депортують до Росії, і піддають цивільне населення різноманітним тортурам. Зокрема, змушують камінням здирати татуювання. Тільки за один день 6 травня окупанти депортували з Маріуполя 373 людини.

За словами омбудсмена Людмили Денисової, Російська Федерація готувалася до масової депортації українських громадян на свою територію ще з початку року.

При цьому вона повідомила, що окупанти вивезли з "ЛДНР" понад 2 тисячі дітей-сиріт, яким планують надати громадянство РФ.

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