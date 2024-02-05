Окупанти зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу міста.

В Авдіївці Донецької області вуличних боїв немає, російські загарбники зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу міста.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Щодо просувань у місті та вуличних боїв в Авдіївці я інформацію не підтверджую", - заявив Барабаш.

За його словами, окупанти зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу міста.

"Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста — так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста", - зазначив очільник Авдіївської міської військової адміністрації.

Авдіївка - що відбувається у місті сьогодні

Раніше офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку вкрай напружена, ворог застосовує техніку та дуже велику кількість безпілотних літаючих апаратів. Він зазначив, що ситуація дуже гаряча. "Вона завжди була гарячою, але останні декілька діб дуже гаряче", - додав Цехоцький.

За його словами, російські окупанти почали використовувати техніку. Він додав, що ворог близько не може підійти до українських позицій, але підвозить піхоту уже на БМП і намагається пройти до українських позицій, але їх Сили оборони знищують. "І танки використовували. За цю добу було два штурми за допомогою БМП – одну ми спалили вщент, в тому числі нашими FPV-дронами, а другу - пошкодили. Техніку, яка підвозить БК знищуємо як тільки бачимо", - розповів Цехоцький.

Авдіївка наразі залишається однією з найскладніших ділянок фронту. По всьому периметру навколо міста зростає кількість бойових дій.

"Раніше там було три напрямки наступу противника. Ми говорили про напрямок з півночі, де йшлося про утримання ворога у зоні Степового, це власне північні підступи до Авдіївки. Але зараз основна динаміка розвивається на півночі самого міста, де є просування противника до ділянки, яка розташована, умовно кажучи, між Коксохімом та самою Авдіївкою. Там ворог у вихідні дні здійснив певне просування, використовуючи погану погоду, через яку розвідка була ускладнена, артилерія працювала менше", - розповів в ефірі "Еспресо" директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

31 січня видання Forbes повідомило, що росіяни намагалися потрапити до Авдіївки через каналізацію, але ця спроба виявилася провальною. Невелике угрупування піхоти РФ зустріли там українські дрони, заявило видання.

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