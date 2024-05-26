Проте такі дії окупантів є незаконними.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти створили процедуру націоналізації нерухомості місцевих жителів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що більшість мешканців були вимушені покинути регіон після окупації. Тепер загарбники почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею "своїм посіпакам".

"Згідно з затвердженим порядком, ворог може оголосити "безгосподарчим" приміщення, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги. Тепер всі власники нерухомості мають впродовж 30 днів переоформити право власності. Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста не зможе це зробити. Таким чином росіяни просто захоплять житло", - пояснили у Центрі спротиву. Відео дня

Правозахисники нагадали, що всі російські правила юридично не дійсні, тому всі власники житла станом на 24 лютого 2022 року ними й залишаються, які б документи не видавали місцеві гауляйтери.

Ситуція на окупованих територіях - останні новини

Як писав УНІАН, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни почали вбивати безпритульних тварин під виглядом стерилізації та вакцинації.

"І це вже тенденція. Якщо і бувають "акції" по стерилізації та вакцинації собак чи котів, то це поодинокі випадки і дуже показові, як то кажуть "на камеру"", - розповіли у ЦНС.

Також повідомлялось, що на окупованій Херсонщині загарбники мінують аграрні поля. Таким способом росіяни намагаються / втримати захоплені території.

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