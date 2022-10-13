Попри це, тільки за минулий день і ніч збито близько 40 ворожих дронів.

В України є лише 10% від потреби в засобах протиповітряної оборони.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи по відеозв'язку на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи на запитання присутніх.

"В нас є своя протиповітряна оборона. Але її замало. Ми боремося з великою державою територіально і великою за обсягом техніки та ракет", – зазначив він.

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Глава держави нагадав, що по Україні з боку Росії було 130 ударів крилатих ракет впродовж двох діб, застосувуються десятки дронів. Президент України повідомив, що за минулий день і ніч збито близько 40 ворожих дронів.

"Сьогодні вночі дев'ять дронів ми збили, а вчора ми збили біля тридцяти", – сказав він.

Він зазначив, що Україна хоче, щоб була можливість закрити небо. При цьому нагадав, що Німеччина надала Україні першу систему протиповітряної оборони, а США підтвердили свою підтримку в цьому напрямку.

"Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більша. Ми очікуємо від Франції і Італії також потужних кроків, де б вони нам допомогли. В нас є 10% від того, що нам потрібно", – сказав Зеленський.

Україна отримає системи ППО від партнерів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні відбулося шосте засідання у форматі "Рамштайн" в Брюсселі.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що першим пунктом порядку денного зустрічей "Рамштайн-6" та міністрів оборони НАТО було зміцнення ППО України.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін після засідання заявив, що Україна отримає нові системи ППО так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він наголосив, що є воля зробити усе можливе для посилення протиповітряної оборони України

Згодом Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив: "Ми посилимо нашу підтримку, і зокрема, ми надамо більше систем протиповітряної оборони Україні".

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