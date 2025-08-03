Аеропорт цього курортного міста закритий.

У російському місті Сочі виникла пожежа на нафтобазі "Роснєфть-Кубаньнєфтєпродукт" внаслідок атаки українського безпілотника.

Про це заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв рано вранці в Telegram. Зокрема загорівся паливний резервуар об'ємом 2000 куб м, уточнили представники російських екстрених служб.

Росавіація повідомила в Telegram про зупинку польотів в аеропорту Сочі.

Відео дня

У Краснодарському краї розташований Ільський нафтопереробний завод, один із найбільших на півдні РФ, який часто стає метою атак українських безпілотників.

Також сьогодні губернатор Воронезької області на півдні РФ заявив, що внаслідок удару безпілотника, який спричинив кілька пожеж, постраждала жінка.

Він додав, що внаслідок нічної атаки українських безпілотників на Воронеж загорілися кілька будинків і господарських будівель від уламків безпілотника, що падали.

Підрозділи ППО знищили близько 15 українських безпілотників над регіоном, написав губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram.

Удари по РФ

У Ніч на 2 серпня Росію масовано атакували безпілотники. Під ударом виявилися два нафтопереробні заводи (НПЗ).

Зокрема, в Рязані атаковано нафтопереробний завод. У телеграм-каналах публікували відео очевидців, де видно стовп вогню.

А в Самарській області після прильоту загорівся Новокуйбишевський НПЗ. На відео, опублікованих у моніторингових каналах, видно, як після удару по заводу піднімається стовп вогню та диму.

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