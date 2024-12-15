Окупанти можуть піти на такий крок через значні втрати особового складу.

Росіяни можуть залучити солдатів із Північної Кореї до боїв на сході України. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни вже залучають солдатів Північної Кореї у бої у зведених підрозділах. Водночас, поки Сили оборони не мають інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на сході України.

"Не виключено, що незабаром через великі втрати саме на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях. Однак наші захисники готові до їхньої зустрічі, і так само, як російських окупантів, їх будуть знищувати", - наголосив Волошин.

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Солдати з КНДР на війні проти України

Вчора президент Володимир Зеленський заявив, що є дані про те, що Росія почала застосовувати помітну кількість солдатів із Північної Кореї в штурмах. За його словами, росіяни включають їх до зведених підрозділів і використовують в операціях поки що лише в районах Курської області, однак, уже є інформація, що північнокорейців почнуть застосовувати і на інших ділянках фронту.

В розвідці заявили, що північнокорейські солдати воюють у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ і вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого бійцями Сил оборони.

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