На одній із позицій бійці ЗСУ "накрили" військовослужбовців армії КНДР FPV-дронами, орієнтовні втрати становлять близько 200 людей.

Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях у Курській області, і вони вже зазнали перших втрат. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Як йдеться у повідомленні, північнокорейські солдати воюють у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ і вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого бійцями Сил оборони.

Так, на одній із позицій бійці ЗСУ "накрили" військовослужбовців армії КНДР FPV-дронами.

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"Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Крім того у розвідці додають, що мовний бар’єр ускладнює управління та узгодженість дій у процесі застосування військ КНДР на фронті.

"Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці батальйону "Ахмат". Результат ― восьмеро вбитих "кадирівців", - розповіли у ГУР.

Крім того, зазначається, що у місцях розміщення північнокорейських солдатів запроваджено особливий контррозвідувальний режим ― для допуску до цих районів російських солдатів та офіцерів перевіряють фсб-шники, вилучають телефони та інші пристрої.

Солдати КНДР на Курщині

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 14 грудня заявив, що Росія почала застосовувати помітну кількість солдатів із Північної Кореї в штурмах.

За його словами, росіяни включають їх до зведених підрозділів і використовують в операціях поки що лише в районах Курської області, однак, уже є інформація, що північнокорейців почнуть застосовувати і на інших ділянках фронту.

Варто зазначити, що про те, що солдати КНДР вступили в бій на Курщині та зазнали перших втрат, повідомляло ще на початку листопада видання FT, а потім підтверджував президент Зеленський.

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