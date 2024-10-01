Підбито, зокрема, 33 ворожі артсистеми, поділився Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні проти України потужно оновлено - ще понад 1,3 тис. російських окупантів "списано".

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 654 тис. 430 (+1 тис. 370 за добу) осіб:

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема, 8 тис. 883 (+9) одиниці танків, 17 тис. 547 (+44) бойових броньованих машин, 18 тис. 855 (+33) артилерійських систем та 1 тис. 204 реактивних систем залпового вогню.

Також у цьому переліку 963 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 16 тис. 322 (+98) безпілотники оперативно-тактичного рівня та 2 тис. 613 (+3) крилатих ракет.

Крім того, йдеться про 28 одиниць кораблів/катерів, один підводний човен, 25 тис. 621 (+73) одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 тис. 314 (+1) одиниць спецтехніки. У Генштабі зауважили, що дані уточнюються.

Війна в Україні триває - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, раніше полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив, що росіяни досі не мобілізували всі можливості для зупинки просування Збройних сил України в Курській області.

Водночас, за його словами, операція в регіоні вже вплинула і далі впливатиме на всю лінію фронту. Світан зазначає, що якщо росіяни не вирішать перекидати додаткові сили з українського фронту на Курщину, то буде виконане ще одне бойове завдання - ЗСУ переправляться на лівий берег Сейму.

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