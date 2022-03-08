У Ясногородці окупантів розгоромили військові.

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар повідомила хорошу новину про провал окупантів на Київщині.

Як вона написала у Facebook, росіяни намагаються прорватися з Ірпеня далі за Житомирську трасу на Ясногородку та Білогородку.

"Так от, в Ясногородці наші (українські військові, - УНІАН.) накрили їх так, що тепер там повно їхніх трупів. Відкинули знову за Житомирську. Так само провалилася і спроба прориву на Київ через Пущу-Водицю!" - заявила Сюмар.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Збройні сили України та інші сили оборони продовжують оборонну операцію з утримання противника на наступних оперативних напрямках: Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Окупант намагається просуватися у цих напрямках, але зазнає втрат і ударів ракетних і артилерійських військ, і авіації Збройних сил України, наших наземних частин.

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