Марк Фейгін вважає, що від ступеня катастрофічності поразки РФ на Херсонщині безпосередньо залежить доля Путіна.

Російський правозахисник Марк Фейгін спрогнозував наслідки втрати окупованого Херсона для президента РФ Володимира Путіна.

Про це він розповів в ефірі програми "Гроші".

Фейгін зазначив, що від ступеня катастрофічності поразки РФ на Херсонщині безпосередньо залежить доля Путіна.

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"Якщо це буде розгром, то це може призвести до рухів всередині РФ навколо "колективного Путіна". Якщо виникне розуміння, що це кінець і цю кампанію виграти не можна, то виникне питання про те, що робити далі", - вважає правозахисник.

Він не виключає, що в Кремлі можуть відбутися зміни.

"Якщо вже Шойгу можна відсторонити від командування, то можна і Путіна відсторонити він нього. Такі рішення можуть приймати ті, хто не схильний до авантюр. Там є "персональний Путін", і є "колективний Путін". Ось він може взяти на себе відповідальність за те, як вийти з цієї війни. Це можуть бути члени Ради Безпеки. Може і сам Путін зобразити, що ви візьмете на себе відповідальність, а я вже не приймаю рішення", - вважає Фейгін.

Він також не відкидає, що на головні ролі в цьому питанні можуть вийти Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев і директор ФСБ Олександр Бортніков.

Як повідомляв УНІАН, у командуванні ЗСУ 29 серпня повідомили, що у Херсонській області почався контрнаступ наших військовослужбовців. В українській армії закликали не поспішати із заявами щодо дій Захисників України на Херсонщині.

Того ж дня CNN повідомив, що на південному напрямку недалеко від окупованого Херсона бійці ЗСУ звільнили від російських загарбників чотири села.