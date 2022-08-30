Фейгін не виключає, що в Кремлі можуть відбутися зміни / Фото REUTERS

Російський правозахисник Марк Фейгін спрогнозував наслідки втрати окупованого Херсона для президента РФ Володимира Путіна.

Про це він розповів в ефірі програми "Гроші".

Фейгін зазначив, що від ступеня катастрофічності поразки РФ на Херсонщині безпосередньо залежить доля Путіна.

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"Якщо це буде розгром, то це може призвести до рухів всередині РФ навколо "колективного Путіна". Якщо виникне розуміння, що це кінець і цю кампанію виграти не можна, то виникне питання про те, що робити далі", - вважає правозахисник.

Він не виключає, що в Кремлі можуть відбутися зміни.

"Якщо вже Шойгу можна відсторонити від командування, то можна і Путіна відсторонити він нього. Такі рішення можуть приймати ті, хто не схильний до авантюр. Там є "персональний Путін", і є "колективний Путін". Ось він може взяти на себе відповідальність за те, як вийти з цієї війни. Це можуть бути члени Ради Безпеки. Може і сам Путін зобразити, що ви візьмете на себе відповідальність, а я вже не приймаю рішення", - вважає Фейгін.

Він також не відкидає, що на головні ролі в цьому питанні можуть вийти Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев і директор ФСБ Олександр Бортніков.

Як повідомляв УНІАН, у командуванні ЗСУ 29 серпня повідомили, що у Херсонській області почався контрнаступ наших військовослужбовців. В українській армії закликали не поспішати із заявами щодо дій Захисників України на Херсонщині.

Того ж дня CNN повідомив, що на південному напрямку недалеко від окупованого Херсона бійці ЗСУ звільнили від російських загарбників чотири села.