Компанія перенесла у "хмару" мільйони гігабайтів важливих даних.

Платформа хмарних обчислень Amazon Web Services допомогла українським міністерствам та приватним компаніям перенести понад десять петабайтів (десять мільйонів гігабайтів) даних на безпечні сервери після вторгнення Росії в Україну.

Про це мовиться у блозі компанії.

"AWS додала понад 10 петабайт (10 мільйонів гігабайт) важливих даних із 27 українських міністерств, 18 українських університетів, найбільшої школи дистанційного навчання K–12 (обслуговує сотні тисяч дітей-переселенців), а також десятків інших компаній приватного сектору. Наразі існує 61 міграція державних даних на AWS, і очікується, що їх буде ще більше", – мовиться в повідомленні.

В компанії зазначили, що до війни українське законодавство вимагало, щоб певні державні дані та дані приватного сектору зберігалися на серверах, які фізично розташовані в Україні.

Проте за тиждень до російського вторгнення в Україну український парламент ухвалив закон, що дозволяє переміщувати дані уряду та приватного сектору в "хмару". Для цього українське керівництво оголосило публічний заклик про допомогу. Amazon Web Services (AWS) була однією з перших організацій, які відповіли.

На третій день війни спеціалісти AWS почали вивозити ці дані у спеціальних пристроях для обчислення, перенесення та зберігання даних AWS Snowball.

"AWS має честь працювати разом з українським урядом та іншими приватними та громадськими організаціями для підтримки народу України. Ми продовжуватимемо допомагати та надавати наші технічні знання та послуги тим, хто їх потребує", – додали в прес-службі.

Довідка УНІАН. Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon.com, що надає платформу хмарних обчислень в оренду приватним особам, компаніям та урядам на основі платної підписки.

Як повідомляв УНІАН, українська IT-армія з початку війни атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів. Серед найуспішніших кейсів є злам Rutube на 9 травня та зупинка роботи російської національної системи маркування товарів та сервісу "1С".

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