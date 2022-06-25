Наразі найважливішим є те, щоб права військовополонених повністю дотримувалися.

Великобританія робить усе можливе для звільнення британців Шона Піннера й Ейдена Асліна, яких взяли у полон і засудили до страти в "ДНР".

Про це Мелінда Сіммонс, пані посол Сполученого Королівства в Україні, розповіла в інтерв’ю "Суспільному".

"Це – фіктивна справа. Говорити про них як про найманців - абсолютно неприпустимо. Вони – не найманці. Вони – військовополонені. Вони воювали на основі того самого контракту, що й українці, на таких же умовах, як і ЗСУ. Вони мають права, які порушує Росія. Саме тому Росія має дотримуватися їхніх прав", - сказала Сіммонс.

Вона наголосиила, що Великобританія робить усе, що в її силах.

"Наразі найважливішим є те, щоб права цих двох військовополонених повністю дотримувалися", - сказала пані посол.

Засуджені до страти: історія взятих "ДНР" в полон британських військових

Як писав УНІАН, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними в найманстві і здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до смертної кари разом з громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

Аслін і Піннер були захоплені в полон в обложеному місті Маріуполь у квітні. Це сталося після того, як їх підрозділ, що стримував російську армію протягом 48 днів, здався.

Аслін - морський піхотинець з Ньюарка, Піннер - колишній британський солдат Королівського англійського полку. Вони обидва переїхали в Україну в 2018 році і підписали військові контракти з українською армією. Сім'я Брахіма Саадуна повідомила, що він записався контрактником в українську армію в 2021 році. Попри це, РФ називає контрактників "найманцями".

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін засумнівався в перспективі їх передачі Україні під час обміну.

"В першу чергу я повинен керуватися рішенням суду, яке було прийнято. За характером тих статей, тих правопорушень, які вони вчинили, я не бачу підстав і передумов для їх помилування", - сказав він минулого тижня і додав, що суд "виніс абсолютно справедливе покарання" трьом бійцям.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали від російських окупантів Україну. Вона наголосила, що іноземці є військовополоненими.

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що для порятунку британців Великобританія повинна вести діалог з "ДНР".

Цього тижня Ейден Аслін телефоном попередив близьких, що на нього чекає розстріл. Окупанти сказали йому, що Великобританія ще не робила ніяких спроб вести переговори, і сказали чекати страти через розстріл.

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