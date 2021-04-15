Безпілотники ОБСЄ помітили 269 одиниць різного типу озброєння.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі скупчення військової техніки окупантів, яку бойовики вивели з місць зберігання згідно з Мінськими домовленостями.

Читайте такожТаран прогнозує суттєве зростання чисельності військових РФ біля кордону УкраїниПро це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил на Facebook-сторінці.

«Збройні формування Російської Федерації та її найманці… надалі здійснюють накопичення та переміщення озброєння і військової техніки з метою проведення бойового злагодження та вишколу особового складу», – говориться в повідомленні.

Окупанти вивели військову техніку на Донбасі: деталі

Безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки. Зокрема:

в порушення лінії відведення важкого озброєння:

на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка розміщено 11 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика» калібру 122 мм та 12 причіпних гаубиць Д-30 «Жаба» калібру 122 мм;

на полігоні поблизу населеного пункту Шимшинівка – 1 протитанкову гармату «Рапіра» калібру 100 мм;

озброєння за лініями відводу, але за межами місць зберігання:

на полігоні поблизу Бугаївки – 3 зенітно-ракетних комплексів 9К35 «Стріла-10» , 24 (Т-64 – 13 од., Т-72 – 11 од.), а також 5 мінометів калібру 120 мм «Сани»;

поблизу населеного пункту Мирне в ОРЛО виявлено 21 танк Т-64, 8 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика» калібру 122-мм, 12 причіпних гаубиць Д-30 «Жаба», калібру 122 мм та 4 протитанкових гармати МТ-12 «Рапіра» калібру 100 мм;

на полігоні поблизу населеного пункту Круглик зафіксовано 23 танки (Т-64 – 21 од., Т-72 – 2 од.);

на полігоні поблизу населеного пункту Шимшинівка – 11 танків Т-72 та самохідна артилерійська гармата калібру 120 мм «Нона-С»;

ще 20 танків невстановленого типу зафіксовано на полігоні поблизу населеного пункту Тернове.

Зазначається, що практично на всіх полігонах сконцентрована велика кількість бойових броньованих машин, загальна кількість – 113 одиниць.

Крім того, повідомляється, що бойовики регулярно глушать безпілотники місії та перешкоджають пересуванню її патрулів.

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Автор: Катерина Шварц