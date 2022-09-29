Ворожий "Уран-6" знищений, повідомили в українській армії.

Роcійський робототехнічний комплекс розмінування (робот-сапер) "Уран-6" знищено.

Робот-сапер супротивника підірвався на міні, йдеться у Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

"Російський протимінний комплекс "Уран-6" підірвався на міні. Так, це не жарт", - зазначається у повідомленні.

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У СтратКомі показали фото знищеного "Урану-6". На знімку також видно глибоку вирву.

Війна в Україні з Росією - важливі новини про ворожі втрати

29 серпня в армії України підтвердили, що наші захисники пішли у контрнаступ.

Президент Володимир Зеленський 16 вересня розповів, що від загарбників звільнено майже всю Харківщину.

Також повідомлялося про успіхи української армії на півдні держави. 28 вересня стало відомо, що ЗСУ в Херсонській облаті влучили у склад боєприпасів супротивника, знищили машину ворогів та з боєм зупинили ворожих диверсантів.

Загальні втрати РФ в Україні станом на 29 вересня такі - знищено, зокрема, близько 58 580 окупантів, 131 одиницю спеціальної техніки та 2 325 танків.

Довідка УНІАН. Робототехнічний комплекс розмінування "Уран-6" розробило та виготовило "766-е управління виробничо-технічної комплектації" РФ у селищі міського типу в Красногорському районі Московської області.

Робот-сапер призначений для розмінування територій й пророблення проходів у мінно-вибухових загородженнях. Комплекс важить до 6 тон.

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