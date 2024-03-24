Трагедія в Москві дала нові можливості Путіну для ведення інформаційної війни.

Теракт у Москві завдає удару по репутації глави РФ Путіна та службам безпеки країни, від яких він залежить. Про це йдеться у матеріалі The Hill.

Видання зазначає, що Путін натякнув, що основні наслідки теракту відчують в Україні.

"Він може використати це, щоб виправдати спроби мобілізувати більше військ для своєї війни там. ... Більшість фейкових новин звинувачували Україну, а також Америку та Британію у нападі на Москву", - пише ЗМІ.

Автори статті зазначають, що Путін – людина, яка любить перемоги - бажано режисерські - "зафіксована перемога на виборах, а потім захоплюючий концерт, зворушлива промова до Дня перемоги, вісім голів у хокейній грі".

"Кремль, без сумніву, використає атаку Москви як привід для подальшого закручування внутрішніх гайок. Деякі з її найвірніших лейтенантів закликали скасувати російський мораторій на смертну кару за тероризм. ... Спільноти мігрантів уже відчувають незручність, повідомляють про напади на мечеті та гуртожитки у великих містах Росії. Але звинувачення України та економічні ризики, пов’язані з погрозами трудовим мігрантам, мають пропагандистську цінність. Тож Кремль навряд чи буде систематично боротися зі своїми вразливими місцями в безпеці", - резюмує видання.

Теракт у Москві 22 березня - останні новини

Український генерал назвав плюси для Путіна від теракту у Москві. За словами колишнього глави зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, у теракті в концертному залі "Крокус Сіті Холл" явно просмтежується слід ІДІЛ.

Як сказав військовий, теракт у Москві був черговою спробою дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Як відомо, ввечері 22 березня у Москві стався масштабний теракт. Як повідомили росЗМІ, невідомі в камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах рок-концерту.

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